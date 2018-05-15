В Якутске ввели режим ЧС из-за паводка

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

ХАБАРОВСК, 15 мая — РИА Новости. Глава Якутска Айсен Николаев объявил режим ЧС на территории города в связи с паводком, сообщает администрация городского округа.

Ранее сообщалось, что в Якутии несколько рек вышли из берегов из-за ледохода. Было подтоплено 11 населенных пунктов, часть из них уже освободились от воды. Под угрозой подтопления находятся еще шесть-семь поселков. В Якутии объявлен режим ЧС федерального уровня.

"Решение об объявлении в городском округе "город Якутск" режима ЧС муниципального характера принято главой города Айсеном Николаевым в ходе оперативного совещания по паводковой обстановке 15 мая", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято после облета территории от населенного пункта Табага до границы Намского улуса. "Ситуация непростая и в ближайшее будет усложняться, поэтому считаю необходимым ввести режим ЧС в городе Якутске", — цитируютстя в сообщении слова Николаева.

По информации начальника управления по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Якутска Виталия Бобинова, на большей части города сохраняется стабильная ситуация. Критические уровни достигнуты в селе Табага, где подтоплено порядка 20 дворов. За ночь подъем воды составил здесь порядка 1,5 метра.

Глава города призвал руководителей округов и пригородов уделить особое внимание работе с населением и при малейших негативных изменениях принимать меры реагирования.

"Также Айсен Николаев попросил пристально отслеживать ситуацию с возможным обрушением берега в Хатассах и Пригородном. На текущий момент во всех пригородах развернуты выездные оперативные штабы. В Табаге организовано дежурство автобуса и автотранспорта на случай эвакуации жителей. Управлению молодежи и семейной политике города Якутска дано поручение организовать стройотряды для возможного использования во время действия режима ЧС. По необходимости будут приняты меры по укреплению инертными материалами привокзальной площади Речпорта", — говорится в сообщении.

По данным якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 12.00 (6.00 мск) вторника уровень воды в реке Лена у Якутска составил 665 сантиметров, поднявшись за 2 часа на 43 сантиметра, у села Табага он составлял 1003 сантиметра, поднявшись за 2 часа на 4 сантиметра. У микрорайона Кангалассы уровень воды вырос на 2 сантиметра — до 716 сантиметров.