В Приморье на стройке обнаружили трупы домашних животных

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту обнаружения на заброшенной стройке в Приморье трупов животных, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.

"В отдел МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал о том, что на территории заброшенной стройки обнаружены останки животных. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Участковым уполномоченным полиции устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится опрос местных жителей. Произведен осмотр места происшествия", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

В соцсетях Приморья распространяются фото трупов животных. Местные жители пишут, что кошки и собаки якобы умерли не своей смертью.