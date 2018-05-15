Жителей поселков Хангаласского района в Якутии эвакуируют из-за паводка

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

ХАБАРОВСК, 15 мая — РИА Новости. Эвакуация населения идет в Хангаласском районе Якутии в связи с подтоплением населенных пунктов, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурно-диспетчерской службы района.

"На 15.30 (9.30 мск) в поселке Октёмцы уровень воды составил 500 сантиметров при критическом 490 сантиметров, подтоплено два жилых дома. В поселке Хоточчу идет подъем воды, но там уровень не определяется, потому что нет рейки. Информация по подтопленным домам уточняется. С утра началась заблаговременная эвакуация населения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в пункте временного размещения в Октёмцах находится 38 человек, из них 14 детей, в пункте в Хоточчу – 14 человек, из них 11 детей. Некоторые жители размещаются у родственников. "У Октёмцев размыло дамбу, мужская часть поселка сейчас работает на дамбе", — отметил представитель службы. По его словам, к паводку готовились, заранее в безопасные места был отогнан скот.

Как сообщается на сайте администрации Хангаласского района, со вторника в районе введен режим ЧС.

"В связи со сложной паводковой ситуацией и подтоплением жилого сектора на территории Хангаласского улуса введен режим чрезвычайной ситуации на основании распоряжения главы муниципального района "Хангаласский улус", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Якутии несколько рек вышли из берегов из-за ледохода. Было подтоплено 11 населенных пунктов, часть из них уже освободились от воды. Под угрозой подтопления еще шесть — семь поселков. Сейчас подтоплено семь населенных пунктов в нескольких районах республики. В Якутии объявлен режим ЧС федерального уровня.