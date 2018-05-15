Жителей поселков Хангаласского района в Якутии эвакуируют из-за паводка

ХАБАРОВСК, 15 мая — РИА Новости. Эвакуация населения идет в Хангаласском районе Якутии в связи с подтоплением населенных пунктов, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурно-диспетчерской службы района.
"На 15.30 (9.30 мск) в поселке Октёмцы уровень воды составил 500 сантиметров при критическом 490 сантиметров, подтоплено два жилых дома. В поселке Хоточчу идет подъем воды, но там уровень не определяется, потому что нет рейки. Информация по подтопленным домам уточняется. С утра началась заблаговременная эвакуация населения", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в пункте временного размещения в Октёмцах находится 38 человек, из них 14 детей, в пункте в Хоточчу – 14 человек, из них 11 детей. Некоторые жители размещаются у родственников. "У Октёмцев размыло дамбу, мужская часть поселка сейчас работает на дамбе", — отметил представитель службы. По его словам, к паводку готовились, заранее в безопасные места был отогнан скот.
Как сообщается на сайте администрации Хангаласского района, со вторника в районе введен режим ЧС.
Ранее сообщалось, что в Якутии несколько рек вышли из берегов из-за ледохода. Было подтоплено 11 населенных пунктов, часть из них уже освободились от воды. Под угрозой подтопления еще шесть — семь поселков. Сейчас подтоплено семь населенных пунктов в нескольких районах республики. В Якутии объявлен режим ЧС федерального уровня.