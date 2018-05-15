В Хабаровском крае осудили экс-начальника отдела Россельхознадзора

ХАБАРОВСК, 15 мая — РИА Новости. Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края приговорил бывшего начальника северного межрайонного отдела территориального управления Россельхознадзора к 10 годам колонии, а его жену — к девяти годам колонии за взятки в 11,5 миллиона рублей с экспортеров леса, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Суд установил, что бывший начальник северного межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Сахалинской области с мая 2011 по декабрь 2013 года получил от восьми экспортеров древесины взятки за своевременную выдачу фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы. В качестве посредницы он привлек супругу, которая была директором ООО "Биомаг Восток".

Супруга от имени ООО "Биомаг Восток" заключала с экспортерами договоры якобы для оказания информационно-логистических услуг либо обеззараживанию территорий и составляла необходимую документацию с указанием сумм взяток.

Сумма взяток составила 11,5 миллиона рублей. Кроме того, осужденные для легализации взяток перечислили свыше 8,8 миллиона рублей с расчетного счета ООО "Биомаг Восток" на счета двух подконтрольных фирм под видом оплаты за якобы приобретенные пиломатериалы.

Как сообщает прокуратура, бывший начальник признан виновным в получении взяток и легализации денежных средств. Супруга признана виновной в посредничестве во взятке и легализации денежных средств.

"Суд приговорил бывшего начальника северного межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Сахалинской области к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 15 миллионов рублей. Также он лишен на пять лет права занимать должности на государственной службе. Его супруга приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприниматели освобождены от уголовной ответственности, так как добровольно сообщили в правоохранительные органы о даче взяток.

Приговор в законную силу еще не вступил.