На Урале лесной пожар охватил более трех тысяч гектаров

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. Площадь лесного пожара в Пластовском районе Челябинской области, из-за которого закрыли часть трассы в понедельник, составила 3,5 тысячи гектар, сообщает ГУ МЧС по региону.

Как информирует спасательное ведомство, движение на автодороге Южноуральск-Магнитогорск с 1 по 81 километр временно прекращалось с 15.00 (13.00 мск) 14 мая в связи с пожаром и задымленностью. Трасса была снова открыта в 23.00 (21.00 мск) в тот же день.

Согласно сводке регионального МЧС, в Пластовском районе в селе Степное в лесу из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар, его площадь составила 3,5 тысячи гектара. Огонь тушили 285 человек и 30 единиц техники.

По данным регионального МЧС, в регионе зарегистрировано еще семь лесных пожаров, в том числе в Кизильском, Увельском, Аргаяшском районах. Самая большая площадь возгорания – 63 гектара, во всех случаях причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, добавляет МЧС.