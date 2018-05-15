В Москве от удара током погиб подросток, который залез на крышу электрички

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Подросток-зацепер погиб от удара током, забравшись на вагон электрички, начала проверка, сообщила пресс-служба Московского СУ на транспорте СК России.

Согласно сообщению, 14 мая трое подростков ехали на электричке от станции Москва — Киевская до станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги.

"Примерно в 20 часов 55 минут, в пути следования несовершеннолетний 2003 года рождения достал имеющиеся при нем перчатки и через межвагонное пространство проник на крышу электропоезда сообщением Москва — Малоярославец, где впоследствии получил электротравму", — говорится в сообщении.

Бригада скорой, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть подростка, отмечается в сообщении. Следователи начали проверку.