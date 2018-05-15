В Приморье семейная пара обманула 20 туристов на два миллиона рублей

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Семейная пара в Приморье подозревается в том, что обманула на 2 миллиона рублей 20 местных жителей, которые купили турпутевки за границу, сообщает краевое УМВД РФ.

"В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) поступили 20 заявлений жителей краевого центра о том, что одна из туристических фирм не выполняет условий договоров по предоставлению туров за пределы Российской Федерации. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила порядка 2 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По подозрению в мошенничестве полицейские задержали двух жителей Владивостока 32 и 29 лет, супругов. В отделе полиции их допросили в качестве подозреваемых. В отношении супругов возбуждено дело по статье "Мошенничество", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.