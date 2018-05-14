СК завершило расследование дела экс-судьи о мошенничестве на 40 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости. Следователи завершили расследование дела в отношении бывшей судьи Арбитражного суда Ростовской области, обвиняемой в многомиллионном мошенничестве с землей в Краснодарском крае, сообщило в понедельник СУСК по Ростовской области.

По версии следствия, в 2011-2012 годах Светлана Мартынова получила от двух предпринимателей более 40 миллионов рублей за содействие в приобретении права на земельные участки сельхозназначения на территории Кущевского района Краснодарского края. Взятые на себя обязательства она не выполнила, оформив землю на третьих лиц, состоящих с нею в близком знакомстве и родстве, считают следователи.

Длительное время Мартынова игнорировала вызовы следователя, не являясь на допросы без уважительных причин. В связи с этим ей было заочно предъявлено обвинение, и она объявлена в федеральный розыск. Ее задержали в Москве и доставили в Ростов-на-Дону. В июне прошлого года суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на движимое и недвижимое имущество, как самой обвиняемой, так и ее близких родственников. "В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.