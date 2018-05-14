Потерянного матерью по дороге в Москву ребенка нашли на остановке

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пропавший трехмесячный ребенок, которого мать потеряла по пути из Тамбовской области в Москву, найден живым на остановке, сейчас малыш находится в больнице, сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее в понедельник сообщалось о пропаже трехмесячного малыша, которого мать взяла с собой в Москву из Тамбовской области. Как сообщали РИА Новости в региональном СК, мать ребенка выдвигала разные версии пропажи сына, зачем она подалась в Москву и в каком находилась состоянии — выясняется.

"Пропавший 3-месячный ребенок из Тамбовской области жив и в настоящее время находится в одной из подмосковных больниц", — говорится в сообщении ведомства в мессенджере "ТамТам".

По предварительной информации, мальчика нашли на автобусной остановке и доставили в медучреждение, отмечается в сообщении.

Следователи продолжают работать с 24-летней матерью. Дальнейшей судьбой ребёнка займутся органы опеки. Ранее следователи сообщали, что у женщины есть еще ребенок, но в отношении его она лишена родительских прав.