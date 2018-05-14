Суд оштрафовал мужчину, бившего нагайкой участников акции в Москве 5 мая

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мужчина, бивший нагайкой участников несогласованной акции в Москве 5 мая, оштрафован за мелкое хулиганство, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.
По его словам, в понедельник Тверской суд Москвы признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысячи рублей.
ГУМВД по столице в субботу сообщило, что в ходе несогласованной акции с участием порядка 1,5 тысячи человек в центре Москвы были задержаны около 300 нарушителей. Позже после профилактических бесед все несовершеннолетние участники несогласованной акции, задержанные полицией, по данным ГУМВД, были переданы родителям.