Суд оштрафовал мужчину, бившего нагайкой участников акции в Москве 5 мая

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мужчина, бивший нагайкой участников несогласованной акции в Москве 5 мая, оштрафован за мелкое хулиганство, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.

"Сотрудниками полиции в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 28-летний молодой человек, который 5 мая 2018 года на Пушкинской площади, находясь в казачьей форме, совершил ряд хулиганских действий в отношении участников несогласованной публичной акции", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в понедельник Тверской суд Москвы признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысячи рублей.

Мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один из организаторов, Алексей Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством.

ГУМВД по столице в субботу сообщило, что в ходе несогласованной акции с участием порядка 1,5 тысячи человек в центре Москвы были задержаны около 300 нарушителей. Позже после профилактических бесед все несовершеннолетние участники несогласованной акции, задержанные полицией, по данным ГУМВД, были переданы родителям.