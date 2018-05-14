Бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский, обвиняемый по делу о хищениях в Седьмой студии, в Басманном суде Москвы. 18 апреля 2018

Бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский, обвиняемый по делу о хищениях в Седьмой студии, в Басманном суде Москвы. 18 апреля 2018

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Следствие изменило меру пресечения бывшему директору "Гоголь-центра", фигуранту дела "Седьмой студии" Алексею Малобродскому, на подписку о невыезде, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко в мессенджере "ТамТам".

Она уточнила, что обвиняемого проинформировали об этом решении, принятом "с учетом возраста, состояния здоровья" Малобродского.

Также Петренко рассказала, что сбор доказательств завершен, и обвиняемый не сможет повлиять на результаты расследования, даже находясь на свободе.

Сейчас Малобродский находится в отделении неотложной кардиологии в состоянии средней тяжести.

На прошлой неделе обвиняемому стало плохо после заседания суда, на котором его отказались перевести из СИЗО под домашний арест. Бывшего директора "Гоголь-центра" госпитализировали в отделение кардиологии, врачи оценили его состояние как тяжелое. Кардиохирург Малобродского Ярослав Ашихнин пояснил РИА Новости, что у него нестабильная стенокардия — ситуация, при которой очень высок риск развития инфаркта миокарда.

При этом с конца апреля Следственный комитет настаивал на изменении меры пресечения Малобродскому. Генпрокуратура выступала против, поскольку, по ее мнению, следствие не представило никаких новых обстоятельств в пользу смягчения меры пресечения.

Сейчас фигурантов дела "Гоголь-центра" знакомят с собранными следствием материалами дела, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу.

По делу, помимо Малобродского, проходят основатель "Седьмой студии" режиссер Кирилл Серебренников, которого считают организатором аферы, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, ее бывший главный бухгалтер Нина Масляева и директор РАМТ Софья Апфельбаум.

Их обвиняют в хищении 133 миллионов рублей госсредств, выделенных "Седьмой студии" на проект "Платформа". По мнению следствия, фигуранты завышали стоимость производства мероприятий для проекта, и перечисляли полученные деньги фирмам-однодневкам.

Все подследственные обвинения отвергают. Исключение — бывший бухгалтер Нина Масляева, давшая показания на других фигурантов.