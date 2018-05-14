Подозреваемого в убийстве студентки в Красноярском крае нашли в стогу сена

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Красноярском крае задержан подозреваемый в убийстве восемнадцатилетней студентки колледжа, он прятался в стогу сена, сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее в воскресенье сообщалось, что восемнадцатилетняя студентка колледжа, которая 11 мая выехала на такси из города Минусинска домой к родителям в поселок Краснотуранск, найдена убитой в лесу на юге Красноярского края. По подозрению в совершении преступления разыскивали водителя такси.

"В Красноярском крае в стоге соломы обнаружен 47-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 18-летней учащейся колледжа в Минусинске, которая выехала на такси к родителям в поселок Краснотуранск", — говорится в сообщении ведомства в мессенджере "ТамТам".

Ведомство уточняет, что подозреваемый скрывался в деревне Николо-Петровка Минусинского района, где живут его знакомые.