Экс-директор Омской филармонии обнаружен мертвым у себя в квартире

НОВОСИБИРСК, 14 мая – РИА Новости. Бывший директор Омской областной филармонии, заслуженный артист РСФСР Василий Евстратенко скончался в Омске, его смерть не носит криминальный характер, сообщил РИА Новости в понедельник представитель следственного управления СК РФ по региону.

"По факту смерти Василия Евстратенко проводится проверка. Родственники обнаружили его мертвым в квартире. Исходя из обстановки обнаружения тела, смерть не носит криминальный характер. Все обстоятельства устанавливаются", — сообщил собеседник агентства.

В то же время источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что, вероятнее всего, 71-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. При нем была обнаружена предсмертная записка, уточнил источник.

Василий Евстратенко с 1963 по 1996 годы работал в омском театре "Арлекин", при этом с 1987 года возглавлял театр. С 1998 по 2009 годы, а затем с 2012 по 2014 он был директором Омской филармонии. Последние годы был на пенсии.

На сайте Омской филармонии в сообщении о смерти Евстратенко говорится, что он был одним из выдающихся деятелей культуры Омской области. Под его контролем проходила реконструкция Органного зала. Евстратенко стал инициатором многих проектов, поддержанных министерством культуры и правительством Омской области. В частности, он стоял у истоков рождения Международного конкурса скрипачей имени Юрия Янкелевича.

"Коллектив Омской филармонии глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Василия Ивановича. Прощание состоится 16 мая в Концертном зале Омской филармонии с 11.00 до 13.00", — говорится в сообщении.