Суд продлил срок ареста экс-главы Коми по делу о мошенничестве

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Замоскворецкий суд до 27 августа продлил срок ареста бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого по делу о мошенничестве и создании преступной группы в регионе, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Вячеслав Леонтьев.

"Решением Замоскворецкого суда срок содержание под стражей в отношении Гайзера продлен до 27 августа 2018 года", — заявил адвокат.

Ранее один из фигурантов уголовного дела финансист Демьян Москвин был приговорен к 6 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 миллиона рублей. Также 8 мая стало известно, что обвиняемый по делу Алексей Соколов погиб в результате наезда автомобиля в Новороссийске.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом находятся экс-глава республики Вячеслав Гайзер, бывший зампред правительства Коми Константин Ромаданов, гендиректор "Комижилстрой" Антон Фаерштейн и ряд других фигурантов дела.

По версии обвинения, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 фигуранты дела, действуя в составе группы, созданной предпринимателем Александром Зарубиным, похитили 100% акций птицефабрики "Зеленецкая". Ущерб превысил 3,34 миллиарда рублей.

Кроме того, как считает следствие, они похитили из Фонда поддержки инвестиционных проектов республики Коми более 67 миллионов рублей, получили взятки более чем на 198 миллионов рублей, а также отмыли 988,5 миллиона рублей.