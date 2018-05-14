Жительница Тамбовской области потеряла сына по дороге в Москву

ВОРОНЕЖ, 14 мая — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства пропажи трехмесячного малыша, которого мать взяла с собой в Москву из Тамбовской области, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

"Двенадцатого мая 2018 года в вечернее время 24-летняя жительница города Мичуринска Тамбовской области уехала на попутном автотранспорте в город Москва, где на следующий день обратилась в ОМВД России по району Ясенево с заявлением о безвестном исчезновении своего трехмесячного сына", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Кярсна, мать малыша выдвигает разные версии пропажи сына, зачем она подалась в Москву и в каком находилась состоянии — выясняется. По словам Кярсны, у женщины еще есть ребенок, но в отношении его она лишена родительских прав. Жила женщина в Мичуринске у знакомых.

По факту случившегося следствие возбудило дело об убийстве.