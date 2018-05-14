Суд в Петербурге продлил до 7 июля арест бывшего вице-губернатора Оганесяна

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в понедельник продлил до 7 июля срок ареста бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, обвиняемого по делу о мошенническом хищении более 50 миллионов рублей при строительстве арены "Санкт-Петербург", сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее сообщалось, что Оганесян признал себя виновным в хищении 50,4 миллиона рублей и ходатайствовал о досудебном соглашении о сотрудничестве со следствием. Расследование дела было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

"Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марата Оганесяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, сроком по 7 июля 2018 года, а всего до 19 месяцев 22 суток", — говорится в сообщении.

Обвиняемый и адвокат просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, отмечает ОПС.

Сообщается, что в ходе заседания следователь пояснила суду, что местонахождение похищенных денежных средств следствием до сих пор не установлено. Адвокат, в свою очередь, сообщил, что все имущество Оганесяна арестовано, и его вполне достаточно, чтобы возместить ущерб.

Оганесян был задержан в Москве и заключен под стражу в ноябре 2016 года. По данным СК РФ, он обвиняется в хищении в 2014 году 50,4 миллиона рублей при заключении генподрядчиком ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло для стадиона.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Арена "Санкт-Петербург" — один из самых дорогостоящих спорткомплексов в мире. По последним данным, общие затраты на его строительство составили около 40 миллиардов рублей, при этом изначально предполагалось потратить порядка 6,7 миллиарда рублей.