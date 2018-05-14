Следствие возбудило дело в отношении главы Миасса, отправленного в отставку

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы Миасского городского округа (Челябинская область) Геннадия Васькова, ранее отправленного в отставку, его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщило в понедельник следственное управление СК России по региону.

Как сообщала пресс-служба УФСБ России по региону, в понедельник в администрации Миасса проходили оперативные мероприятия.

По данным следствия, в 2017 году в городе Миасс Геннадий Васьков, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада.

"Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Миасского городского округа Геннадия Васькова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается, добавляет следствие.

По данным пресс-службы собрания депутатов Миасского городского округа, в конце апреля на состоявшейся очередной сессии депутаты большинством голосов (16 "против", 3 "за" и 4 воздержались) проголосовали против принятия отчета Васькова о результатах его деятельности и деятельности администрации округа за 2017 год.

Как сообщала пресс-служба губернатора региона, губернатор Челябинской области Борис Дубровский инициировал отставку главы Миасского городского округа. Геннадий Васьков написал на имя главы региона заявление об увольнении, оно было удовлетворено.