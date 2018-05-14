Следствие возбудило дело в отношении главы Миасса, отправленного в отставку

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы Миасского городского округа (Челябинская область) Геннадия Васькова, ранее отправленного в отставку, его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщило в понедельник следственное управление СК России по региону.
Как сообщала пресс-служба УФСБ России по региону, в понедельник в администрации Миасса проходили оперативные мероприятия.
По данным следствия, в 2017 году в городе Миасс Геннадий Васьков, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается, добавляет следствие.
По данным пресс-службы собрания депутатов Миасского городского округа, в конце апреля на состоявшейся очередной сессии депутаты большинством голосов (16 "против", 3 "за" и 4 воздержались) проголосовали против принятия отчета Васькова о результатах его деятельности и деятельности администрации округа за 2017 год.
Как сообщала пресс-служба губернатора региона, губернатор Челябинской области Борис Дубровский инициировал отставку главы Миасского городского округа. Геннадий Васьков написал на имя главы региона заявление об увольнении, оно было удовлетворено.