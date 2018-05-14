СК рассказал о состоянии директора школы в Забайкалье, раненного учеником

ЧИТА, 14 мая — РИА Новости. Директор школы в Забайкалье, на которого с ножом напал недовольный характеристикой в военкомат выпускник, остаётся в стабильно тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что 18-летний молодой человек напал с ножом на директора школы в селе Новоберёзовское Забайкальского края. Пострадавший был доставлен в реанимацию.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю РИА Новости сообщили, что по факту нападения юноши на 54-летнего мужчину возбуждено уголовное дело. В ходе допроса молодой человек пояснил, что таким образом отомстил директору школы за плохую характеристику в военный комиссариат.

"Состояние пострадавшего стабильно тяжёлое, но наблюдаются улучшения", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщение о том, что в селе Новоберёзовское Шилкинского района госпитализирован мужчина с несколькими ножевыми ранениями, поступило в полицию в ночь на восьмое мая. Подозреваемый пришёл к потерпевшему домой и после того, как директор школы вышел с фонариком открыть калитку, выпускник напал на него с ножом. По информации местных властей, девять классов сельской школы он окончил два года назад и воспитывался в неблагополучной семье.

Ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК России Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.