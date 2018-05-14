В Ингушетии экс-работников минсельхоза обвинили в мошенничестве

НАЛЬЧИК, 14 мая – РИА Новости. Следователи Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершили расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц министерства сельского хозяйства Ингушетии, страховой компании и регионального филиала банка, которых обвиняют в мошенничестве при страховании урожая на сумму более 82 миллионов рублей, сообщает ведомство.

"Следствием установлено, что в период с апреля 2014 года по сентябрь 2015 года должностные лица минсельхоза Ингушетии совместно с представителями страховой компании и регионального филиала банка совершили хищение денежных средств, выделенных на компенсацию затрат сельхозтоваропроизводителей республики по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, на сумму более 82 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данным МВД, часть похищенных средств обвиняемым удалось легализовать.

"Кроме того, одним из руководителей министерства была разработана схема хищения средств, выделяемых на заработную плату. Чиновник включил в число получателей зарплатных карт свою супругу, не состоящую в трудовых отношениях с ведомством, и в период с апреля 2013 по декабрь 2015 года совершил хищение поступающих на данную карту в виде пособия по беременности и родам денежных средств на сумму более одного миллиона рублей", — отмечает ведомство.

Уточняется, что в ходе расследования двое обвиняемых признали вину в совершенном преступлении, а еще один фигурант дела частично возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в МВД.