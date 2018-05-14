Власти бурятского Северобайкальска сжигали аварийное жилье вместо демонтажа

КРАСНОЯРСК, 14 май — РИА Новости. Власти Северобайкальска в Бурятии сжигали пустующие аварийные дома вместо разбора и демонтажа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ведомстве пояснили, что аварийные дома, подлежащие сносу, должны быть разобраны и демонтированы, а также проведена утилизация строительного мусора. По представлениям межрайонного прокурора незаконное распоряжение администрации отменено, мероприятия, связанные с уничтожением огнем построек на территории города, прекращены, приняты меры к финансированию работ по сносу ветхих домов. Прокурор обратился в суд с иском об организации и проведении работ по сносу расселенных домов. Иск сейчас находится на рассмотрении.