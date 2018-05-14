Суд вынес приговор жителю Севастополя, убившего собаку на глазах у детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Житель Севастополя, убивший собаку штыковой лопатой в присутствии детей, приговорен к году исправительных работ за жестокое обращение с животным, сообщили в судебном участке №7 Гагаринского судебного района города.

Судом установлено, что мужчина убил бездомную собаку с применением садистских методов — он нанес животному около восьми ударов штыковой лопатой. Свидетелями стали двое детей, которые играли на спортивной площадке. Свои действия подсудимый объяснил тем, что собака накануне укусила его дочь за руку.

"Мировой судья признал подсудимого виновным в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Приговором суда мужчине назначен 1 год исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы", — сообщили в судебном участке.

Суд также постановил взыскать с подсудимого по 100 тысяч рублей в пользу потерпевших — детей, которые стали свидетелями убийства собаки, также взысканы расходы на представителей — 65 тысяч рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.