В Челябинской области осудили мужчину, бросившего кружку в полицейского

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Суд приговорил к 10 месяцам колонии общего режима жителя Челябинской области, который бросил из окна керамическую кружку в голову полицейского, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, нетрезвый мужчина 29 декабря 2017 года из окна своей квартиры в Карталах бросил керамическую кружку в голову полицейского отделения патрульно-постовой службы МО МВД России "Карталинский". Сотрудник полиции прибыл для оказания помощи участковому уполномоченному полиции, который проводил проверку в отношении данного мужчины по поступившему сообщению о преступлении.

"Карталинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее несудимого 51-летнего местного жителя… Судом ему назначено наказание сроком на 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в "применении насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", уточняет прокуратура.