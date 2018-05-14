В Казани ликвидировали открытое горение емкостей с нефтепродуктами

КАЗАНЬ, 14 мая – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение емкостей с нефтепродуктами, загоревшихся в Казани в понедельник утром, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по Татарстану.

Примерно в 8.30 мск в понедельник в соцсетях появились фото огромных клубов черного дыма в районе одной из промзон Казани. По сообщениям очевидцев, едкий дым распространился до центра города.

По данным регионального ГУМЧС, на улице Автосервисной горели емкости с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

"В 9.41 — ликвидация открытого горения", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что горело несколько емкостей с нефтепродуктами, в частности, 100 кубометров толуола, 50 кубометров ацетона и 40 кубометров изобутанола.