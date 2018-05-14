На Камчатке зафиксировали третий за день выброс пепла на вулкане Карымский

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая — РИА Новости. Третий за день пепловый выброс зафиксирован на вулкане Карымский на Камчатке, его высота составила три с половиной километра, сообщает краевой главк МЧС, ссылаясь на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Ранее KVERT информировал о двух пепловых выбросах высотой три и три с половиной тысячи метров над уровнем моря, которые произошли в понедельник. Шлейф тогда распространился в юго-западном направлении от вулкана, которому установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности.

"В понедельник вечером на вулкане Карымский был зафиксирован уже третий за день пепловый выброс. Его высота составила до 3,5 тысяч метров над уровнем моря. Шлейф распространился на 32 километра в юго-западном направлении от исполина", — говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве добавили, что на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют.

Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 метров.