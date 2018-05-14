СК назвал причину нападения ученика с ножом на директора школы в Забайкалье

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Бывший ученик, напавший на директора школы в Забайкалье, признался, что сделал это из мести за плохую характеристику, предоставленную в военкомат, сообщает СК РФ в мессенджере "ТамТам".

Ранее сообщалось напал с ножом на директора школы в селе Новоберёзовское Забайкальского края, пострадавший был доставлен в реанимацию. В пресс-службе следственного управления СК РФ по краю РИА Новости сообщили, что по факту нападения 18-летнего юноши на 54-летнего мужчину возбуждено уголовное дело.

"В ходе допроса молодой человек пояснил, что таким образом отомстил директору школы за плохую характеристику", — говорится в сообщении.

Ученику предъявлено обвинение в покушении на убийство, расследование уголовного дела продолжается.

По информации краевого УМВД, сообщение о том, что госпитализирован мужчина с несколькими ножевыми ранениями, поступило в ночь на 8 мая. Были предприняты меры по установлению личности и задержанию подозреваемого, им оказался 18-летний житель этого же села.

По данным заместителя главы села, нападавший окончил 9 классов сельской школы 2 года назад, воспитывался в неблагополучной семье. До этого случая никаких подобных инцидентов не происходило.