Спасатели сняли двух человек с катера, зажатого льдами на Иртыше

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая — РИА Новости. Спасатели сняли с катера, застрявшего во льдах Иртыша в Ханты-Мансийском автономном округе, двух человек, сообщает в понедельник пресс-служба казенного учреждения "Центроспас-Югория".

Ведомство уточняет, что сообщение с просьбой о помощи поступило спасателям 12 мая. Пассажирский катер, на котором находились люди, был зажат льдинами и дрейфовал по реке Иртыш в районе Ханты-Мансийска.

"Работы были затруднены большим скоплением льда в районе проведения работ, что не позволяло спасателям безопасно подойти к судну. В результате умелых и самоотверженных действии спасателей были эвакуированы и спасены два человека. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении "Центроспаса".

В конце прошлой недели региональное управление МЧС предупреждало о ледоходе на реках автономного округа, в том числе на Иртыше в Ханты-Мансийском районе. По прогнозам специалистов ведомства, в ближайшие дни обильных осадков и резкого снеготаяния, способного осложнить паводковую ситуацию, не ожидается. Угроза подтопления населенных пунктов в Югре в настоящее время также отсутствует.