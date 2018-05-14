В Казани загорелись емкости с краской

КАЗАНЬ, 14 мая — РИА Новости. Емкости с краской загорелись в Казани в понедельник утром, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

Примерно в 8.30 мск в соцсетях появились фото огромных клубов черного дыма в районе одной из промзон Казани. По сообщениям очевидцев, едкий дым распространился до центра города.

"Объявлен четвертый номер вызова. Горят емкости с краской на площадке в районе бывшего производства ЖБИ-3 (улица Автосервисная)", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. Пострадавших нет.