В Казани загорелись емкости с краской

КАЗАНЬ, 14 мая — РИА Новости. Емкости с краской загорелись в Казани в понедельник утром, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Примерно в 8.30 мск в соцсетях появились фото огромных клубов черного дыма в районе одной из промзон Казани. По сообщениям очевидцев, едкий дым распространился до центра города.
"Объявлен четвертый номер вызова. Горят емкости с краской на площадке в районе бывшего производства ЖБИ-3 (улица Автосервисная)", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. Пострадавших нет.
Что горит? #Казань pic.twitter.com/7XSLk5aCzA— Alina Safina (@BelosneWka) 14 мая 2018 г.