В Алтайском крае два студента пойдут под суд за жестокое убийство школьника

БАРНАУЛ, 14 мая — РИА Новости. Двое студентов из Бийска предстанут перед судом за убийство 15-летнего подростка, сообщает управление СК по Алтайскому краю.

По данным ведомства, тело 15-летнего школьника с признаками насильственной смерти было обнаружено в июне 2017 года на берегу реки в одном из сел Смоленского района.

"По версии следствия, один из парней на почве ревности спланировал убийство подростка. Он уговорил своего друга стать соучастником. В середине июня они приехали в село, где жил мальчик. Вечером под предлогом разговора вывели школьника в безлюдное место. Здесь студенты жестоко избили мальчика. Затем задушили его, а тело отнесли на берег реки", — говорится в сообщении.

Также следователи установили причастность студента вуза к совершению преступлений экстремистской направленности.