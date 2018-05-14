В Приамурье нашли фрагмент спецодежды пропавшего пожарного-десантника

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Поисковые группы обнаружили фрагмент одежды пропавшего в Приамурье пожарного-десантника, которого ищут с прошлой недели, сообщил РИА Новости глава Зейского района Амурской области Андрей Ложечкин.

На прошлой неделе пожарный-десантник из республики Марий Эл, прибывший на тушение лесных пожаров в Приамурье, пропал на севере региона. Поисками мужчины занимаются более 80 человек, в том числе волонтеры, поисково-спасательные группы из Белогорска, кинологи с собаками. Поиски ведутся и с воздуха, задействованы Ми-8 и АН-2.

Местный Instagram-паблик сообщил, что в ходе поисков пожарного найден кусок ткани от штанов спецодежды с надписью углем: "Прости меня, доченька".

"Действительно, кусок ткани был найден, и он – именно от пожарной спецодежды", — сказал собеседник, отметив, что пока не может уточнить содержание надписи.

Ложечкин добавил, что других следов или вещей пропавшего пока не найдено, поиски продолжаются.