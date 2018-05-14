Прокуратура проверяет компанию, чьи работники погибли при пожаре на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая — РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку после пожара в административном здании в городе Муравленко, где погибли четыре человека, говорится в сообщении надзорного ведомства.
По информации прокуратуры ЯНАО, погибшие и пострадавший были работниками компании "Юграстройсервис".
"Незамедлительно организовано проведение проверки соблюдения обществом, а также индивидуальным предпринимателем, являющимся собственником здания, правил пожарной безопасности, охраны труда, миграционного и градостроительного законодательства", — отмечается в сообщении.
Ранее в МЧС подчеркивали, что в момент прибытия спасателей на место происшествия наблюдалось открытое горение кровли и частично второго этажа, что может говорить о позднем обращении в пожарную охрану.