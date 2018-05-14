В Якутии в зону паводка попали свыше тысячи человек

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавшим в результате паводка в Якутии. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавшим в результате паводка в Якутии. Архивное фото

ХАБАРОВСК, 14 мая — РИА Новости. Река Алдан подтопила несколько сотен дворов и домов в трех поселках Якутии, в зону паводка попали более 1,3 тысячи человек, они покинули подтопленные территории, сообщает в понедельник ГУМЧС по республике.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Усть-Майском районе подтоплено три населенных пункта — поселки Эльдикан, Эжанцы и Кюпцы. В зоне подтопления было более 640 дворовых территорий, в том числе более 280 жилых домов.

"В результате заторных явлений на реке Алдан в 51 километрах ниже по течению поселка Кюпцы в Усть-Майском районе подтоплено три населенных пункта: 677 дворовых территорий, в которых проживает 1316 человек, из них 390 детей, в том числе 291 жилой дом, в которых проживает 672 человек, в том числе 193 ребенка", — говорится в сообщении.

Так, поселке Эжанцы подтоплено 28 дворовых территорий, в которых проживает 98 человек, в том числе 11 жилых домов с 36 жителями. Размещены в ПВР девять человек, в том числе четыре ребенка, остальные разместились у родственников.

В Эльдикане частично подтоплены 419 дворовых территорий, в которых проживает 745 человек, из них 50 жилых домов со 163 жильцами. Заблаговременно отселены 17 человек, остальные жители размещены у родственников и знакомых.

В поселке Кюпцы подтоплено 230 жилых домов, в которых проживает 473 человек, в том числе 132 ребенка. Из Кюпцы в поселок Усть-Мая вертолетом эвакуирована часть жителей. Остальные разместились в местности Сосновый бор.

"Заблаговременно отселено 672 человек, в том числе 193 ребенка, из них в ПВР размещено 26 человек, в том числе 11 детей. Пункты временного размещения обеспечены всем необходимым. По родственникам и знакомым разместились 581 человек, в том числе 133 ребенка. В поселок Усть-Мая на воздушном судне Ми-8 ПАЛ перевезено 65 человек, 49 детей, все разместились у родственников", — сообщает МЧС.

Для оказания помощи населению привлечены пожарные, спасатели МЧС и службы спасения Якутии.