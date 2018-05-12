В Подмосковье электричка сбила насмерть мужчину

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мужчина скончался после столкновения с электропоездом в 200 метрах от станции Рабочий посёлок в Подмосковье, начата проверка, сообщила пресс-служба СК РФ.

"По предварительным данным, сегодня, примерно в 16 часов 38 минут, в 200 метрах от станции Рабочий посёлок проходящим электропоездом сообщением Можайск-Лобня травмирован мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, следователи начали доследственную проверку.