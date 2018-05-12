Стоп-кадр с видео, где мужчина несет сотрудника Росгвардии в руках по вестибюлю станции Сухаревская

Стоп-кадр с видео, где мужчина несет сотрудника Росгвардии в руках по вестибюлю станции Сухаревская

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мужчина, обхвативший руками сотрудника Росгвардии за талию и пронесший его по вестибюлю станции "Сухаревская" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, допрошен следователем, он находится под подпиской о невыезде, сообщается на канале СК РФ в "ТамТам".

Ранее сообщалось, что на станции "Сухаревская" Московского метрополитена молодой человек обхватил руками сотрудника Росгвардии и пронес его по вестибюлю. В отношении него было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание по данной статье – до десяти лет лишения свободы.

"Подписка о невыезде избрана следствием в качестве меры пресечения 27-летнему неработающему жителю Москвы, обвиняемому в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на станции метро "Сухаревская". Сегодня он был допрошен следователем", — говорится в сообщении.