СК возбудил дело после гибели шахтера в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели работника на шахте "Евсютинская" в Нижнем Тагиле, сообщает в субботу СУСК РФ по Свердловской области.

По предварительным данным, утром в субботу на шахте "Евсютинская" при проведении взрывных работ трое рабочих закладывали взрывпакеты. Впоследствии мастер обнаружил, что вернулись не все работники, он спустился и на 240-м горизонте обнаружил тело сотрудника. Погибший – машинист скреперной лебедки с правом ведения взрывных работ, 1987 года рождения, работал на предприятии с 2011 года. При осмотре тела мужчины обнаружены признаки взрывного травмирования, отмечает Следственный комитет.

"В ходе расследования выясняются все обстоятельства трагедии. Проведен осмотр тела умершего, назначена судебная медицинская экспертиза, истребована и анализируется документация о проводившихся на шахте работах с целью установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте, допрашиваются рабочие и руководство шахты", – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы, отметили в региональном управлении СК.