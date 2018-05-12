МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход расследования ряда инцидентов, в которых пострадали дети, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее следователи возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности в детской инфекционной больнице Санкт-Петербурга 4-летнему мальчику, а также о происшествии в городском бассейне, где едва не утонул и попал в реанимацию 8-летний мальчик.

Также было возбуждено уголовное дело после того, как 18-летний юноша напал директора сельской школы в Забайкальском крае, а в станице Еремизино‐Борисовское Краснодарского края начата доследственная проверка по факту ранения в шею 8-летней девочки 13-летним мальчиком.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования данных уголовных дел, а также ход проведения проверки и доложить об их результатах", — рассказала Петренко.