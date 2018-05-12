Под Петербургом самодельный самолет совершил жесткую посадку

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Самодельный самолет совершил жесткую посадку в Приозерском районе Ленинградской области, пострадали два человека, говорится в сообщении на сайте регионального отделения МЧС.

"В 20.20 11 мая 2018 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступил сигнал о жёсткой посадке самодельного летательного аппарата рядом с населённым пунктом Починок Приозерского района. В результате происшествия пострадали два человека", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ликвидации последствий происшествия участвовали 18 человек и шесть единиц техники.