В Москве возбудили дело против мужчины, пронесшего в метро росгвардейца

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Мужчина обхватил руками сотрудника Росгвардии за талию и пронес его по вестибюлю станции "Сухаревская" Калужско-рижской ветки Московского метрополитена, возбуждено дело о применении насилия в отношения представителя власти, сообщил Следственный Комитет РФ.

"На станции Сухаревская Московского метрополитена молодой человек обхватил руками сотрудника Росгвардии и пронес его по вестибюлю", — говорится в сообщении.

Как отмечается, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание по данной статье – до десяти лет лишения свободы.