СОЧИ, 11 мая – РИА Новости. Посетители одного из торговых центров Сочи были эвакуированы после сообщения о подозрительном предмете, в результате кинологического обследования ничего опасного обнаружено не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, сообщение о подозрительном предмете в одном из торговых центров курорта поступила в УВД по Сочи примерно в 19.45.

"На место происшествия незамедлительно прибыла следственная оперативная группа полиции и дежурные наряды. Сотрудники совместно с МЧС провели эвакуацию посетителей, оцепили прилегающую территорию. В результате кинологического обследования ничего опасного для жизни и здоровья граждан обнаружено не было", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что оцепление было снято в 20.40, в настоящее время в торговом центре проводятся оперативные проверочные мероприятия.