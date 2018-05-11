Члены СПЧ при рассмотрении "дела Титиева" будут наблюдателями в суде

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) будут присутствовать в суде в качестве наблюдателей при рассмотрении дела против главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева, кроме того, Совет вскоре сделает запросы в Генпрокуратуру и СКР о ходе проверки по заявлению самого обвиняемого, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

В пятницу в совете состоялось совместное заседание трех постоянных комиссий СПЧ: по научно-правовой экспертизе, по гражданскому участию в правовой реформе и по гражданскому участию в противодействии коррупции и контролю за правоохранительными органами. Участники обсудили в том числе расследование дела в отношении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Титиева, арестованного по обвинению в хранении наркотиков.

"Договорились, что совет и дальше будет держать дело в отношении Оюба Титиева под своим постоянным контролем. Когда начнется судебный процесс, члены совета будут присутствовать в качестве наблюдателей", — сообщил Федотов журналистам по итогам заседания.

"Кроме того, мы в самые ближайшие дни направим и в Генеральную прокуратуру, и в Следственный комитет России обращения с просьбой проинформировать нас о том, как идет проверка заявления Титиева о том, что наркотики были ему подброшены", — добавил глава СПЧ.

Правозащитникам известно, что доследственная проверка по его заявлению уже неоднократно прекращалась, отметил он. "Прекращалась отказом в возбуждении уголовного дела, после чего этот отказ отменялся, и проверка должна продолжаться", — подчеркнул Федотов.

"Мы хотим понять, насколько эта проверка действительно реальна, насколько в рамках этой проверки проверяются те заявления, которые сделал Титиев и его адвокат", — уточнил Федотов.

Титиев был арестован в Чечне в середине января, на прошлой неделе Верховный суд Чечни оставил без изменения решение Старопромысловского районного суда Грозного о продлении срока его ареста до 9 июня. Правозащитнику вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление Следственного комитета РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Президентский СПЧ направил в Генпрокуратуру обращение в связи с жалобами председателя совета правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова и самого Титиева на необоснованное уголовное преследование и по другим вопросам. Генпрокуратура ответила на запрос СПЧ по поводу Титиева, что не нашла нарушений в деле правозащитника. В прокуратуре уточнили, что с учетом доводов заявителя о необъективности следствия уголовное дело 2 февраля передано в СУСК по Чечне.