Одна из 11 пострадавших в ДТП под Тверью остается в больнице

ДТП с участием пассажирского автобуса на участке дороги Калининского шоссе в городе Торжке Тверской области

ДТП с участием пассажирского автобуса на участке дороги Калининского шоссе в городе Торжке Тверской области

ВОРОНЕЖ, 11 мая — РИА Новости. Одна из 11 пострадавших в ДТП в Торжке Тверской области паломников продолжает оставаться в больнице, состояние ее врачи оценивают как стабильное, сообщил в пятницу РИА Новости представитель правительства региона.

Автобус перевернулся 22 апреля на Калининском шоссе в Торжке. По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. Погиб один человек, в больницы попали 11 пострадавших, из них семь человек отправлены в областную больницу скорой помощи в Тверь, четверо находились в Торжокской ЦРБ.

"По состоянию на 11 мая, на лечении в отделении сочетанной травмы ГБУЗ Тверской области "Больница скорой медицинской помощи" находится одна пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия", — говорится в сообщении представителя облправительства.

По его данным, 8 мая были выписаны трое пациентов и транспортом, предоставленным министерством здравоохранения Тверской области, доставлены по месту жительства. Остальных врачи выписали еще раньше.

"Состояние последнего пациента расценивается как стабильное. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

В отношении 52-летнего водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Суд заключил его под стражу.

СК возбудил по факту ДТП с участием экскурсионного автобуса уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. По данным следствия, в салоне автобуса Mercedes находились 39 пассажиров.