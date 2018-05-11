Одна из 11 пострадавших в ДТП под Тверью остается в больнице

ВОРОНЕЖ, 11 мая — РИА Новости. Одна из 11 пострадавших в ДТП в Торжке Тверской области паломников продолжает оставаться в больнице, состояние ее врачи оценивают как стабильное, сообщил в пятницу РИА Новости представитель правительства региона.
"По состоянию на 11 мая, на лечении в отделении сочетанной травмы ГБУЗ Тверской области "Больница скорой медицинской помощи" находится одна пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия", — говорится в сообщении представителя облправительства.
По его данным, 8 мая были выписаны трое пациентов и транспортом, предоставленным министерством здравоохранения Тверской области, доставлены по месту жительства. Остальных врачи выписали еще раньше.
"Состояние последнего пациента расценивается как стабильное. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
СК возбудил по факту ДТП с участием экскурсионного автобуса уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. По данным следствия, в салоне автобуса Mercedes находились 39 пассажиров.