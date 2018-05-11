Стрелявшего из пневматики с балкона пенсионера признали невменяемым

БРЯНСК, 11 мая – РИА новости. Пенсионер из Владимирской области, стрелявший с балкона по людям и автомобилям и угрожавший взорвать гранатой полицейских, приехавших на его задержание, признан невменяемым, сообщает СУ СК по региону.

"Учитывая выраженность нарушений состояния психики, специалисты пришли к однозначному выводу о невменяемости подэкспертного. Уголовное дело с постановлением о применении к пенсионеру принудительных мер медицинского характера направляется в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

История, произошедшая в ноябре прошлого года в городе Радужный Владимирской области, вызвала широкий общественный резонанс. По данным следствия, пенсионер позвонил на номер единой дежурно-диспетчерской службы и сообщил, что заминировал входную дверь своей квартиры. Он пообещал взорвать дом и открыть стрельбу по мирным гражданам при проникновении в его жилье сотрудников правоохранительных органов, говорится в сообщении.

Затем мужчина вышел на балкон своей квартиры и начал стрелять из пневматического пистолета в сторону людей и припаркованных автомобилей. В результате чего двум гражданам был причинен моральный вред, а двум автовладельцам – имущественный ущерб.

На место происшествия прибыли 22 сотрудника местной полиции в сопровождении сотрудников СОБРа. В ходе проведения операции гражданин угрожал взорвать гранату, а также несколько раз выстрелил из пневматики в сотрудников полиции, попав в двоих.

После эвакуации жителей дома представители правоохранительных органов проникли в квартиру и задержали пенсионера. Как установлено, сообщение о готовящемся взрыве оказалось ложным, отмечается в сообщении.