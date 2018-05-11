Омбудсмен о стрельбе в новосибирском колледже: власти пора действовать

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, комментируя инцидент со стрельбой в колледже Барабинска Новосибирской области, заявила, что необходимо усилить вектор воспитательной работы в школах и выразила надежду, что новое правительство примет оперативные и решительные меры в этой связи.

По данным СК, утром 10 мая 17-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника. После этого он покончил с собой. Раненный в плечо подросток и двое его товарищей, выпрыгнувших в окно, попали в больницу. Заведено дело по статье УК РФ "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". По данным прокуратуры, причиной поведения подростка могла стать конфликтная ситуация между учащимися колледжа.

"Исполнительной власти давно пора действовать, а не ждать новых ЧП с нашими детьми. Необходимо существенно усилить вектор воспитательной работы в школах и научиться оценивать качество этой работы, а не только регулярно проверять знания и контролировать успеваемость", — заявила Кузнецова, которую цитирует ее пресс-служба.

Она добавила, что аппарат уполномоченного разработал целый комплекс конкретных предложений в сфере обеспечения безопасности образовательного процесса.

"Сколько ещё должно погибнуть детей для того, чтобы необходимые меры были приняты в первоочередном порядке, а установленные правила безопасности начали выполняться всеми структурами и должностными лицами? Как ни странно, но именно сейчас вопрос качества воспитательной работы в образовательном учреждении звучит как вопрос безопасности жизни и здоровья наших детей. Новое ЧП — Новосибирск, недавно Башкирия, Курган… Снова не оценили, не успели, не смогли, не ожидали…, а ребёнка нет. Возлагаю надежды на оперативные, решительные и действенные меры со стороны нового состава правительства", — добавила детский омбудсмен.