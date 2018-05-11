Омбудсмен о стрельбе в новосибирском колледже: власти пора действовать

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, комментируя инцидент со стрельбой в колледже Барабинска Новосибирской области, заявила, что необходимо усилить вектор воспитательной работы в школах и выразила надежду, что новое правительство примет оперативные и решительные меры в этой связи.
"Исполнительной власти давно пора действовать, а не ждать новых ЧП с нашими детьми. Необходимо существенно усилить вектор воспитательной работы в школах и научиться оценивать качество этой работы, а не только регулярно проверять знания и контролировать успеваемость", — заявила Кузнецова, которую цитирует ее пресс-служба.
"Сколько ещё должно погибнуть детей для того, чтобы необходимые меры были приняты в первоочередном порядке, а установленные правила безопасности начали выполняться всеми структурами и должностными лицами? Как ни странно, но именно сейчас вопрос качества воспитательной работы в образовательном учреждении звучит как вопрос безопасности жизни и здоровья наших детей. Новое ЧП — Новосибирск, недавно Башкирия, Курган… Снова не оценили, не успели, не смогли, не ожидали…, а ребёнка нет. Возлагаю надежды на оперативные, решительные и действенные меры со стороны нового состава правительства", — добавила детский омбудсмен.