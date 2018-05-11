НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями возбуждено в отношении начальника отдела тылового обеспечения УФСИН России по Кировской области, которого подозревают в заключении контрактов, не выгодных государству, сообщило региональное СУ СК РФ.

"Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН России по Кировской области, используя свои служебные полномочия, организовал заключение между региональным УФСИН и одной из компаний заведомо невыгодных госконтрактов на оказание услуг по перевозке грузов по завышенным ценам на общую сумму более 900 тысяч рублей. В результате существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в значительном материальном ущербе УФСИН России", — говорится в сообщении.

Уточняется, что действия мужчины выявили сотрудники отдела собственной безопасности регионального УФСИН и УФСБ России. В случае доказательства вины начальнику отдела тылового обеспечения грозит до 4 лет лишения свободы.