Виновнику ДТП под Курском, где погибли шесть человек, вынесли приговор

ВОРОНЕЖ, 11 мая — РИА Новости. Виновник ДТП в Курской области, в котором погибли шесть человек, в том числе — пятеро детей, и шестеро были госпитализированы, получил пять лет колонии-поселения, сообщает в пятницу прокуратура региона.

Авария произошла 19 июля 2017 года в 19.30 мск в Курском районе возле деревни Щетинка. Автомобиль Peugeot, в котором, по данным полиции, находились 10 человек, развернулся через две сплошные полосы и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии погибли шесть пассажиров Peugeot, пять из которых — дети в возрасте от 1,5 месяцев до 14 лет. От удара детей выбросило из салона Peugeot на проезжую часть. Еще один трехлетний ребенок и пять взрослых, в том числе водитель Peugeot, были госпитализированы — у четырех травмы оказались тяжелыми.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Фигурантом дела стал 24-летний водитель Peugeot.

"По приговору суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того он лишен прав управлять транспортными средствами в течение 3 лет", — говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, мужчина не имел прав на управление транспортным средством, а дети ехали без специальных кресел на руках у взрослых. Водитель иномарки был племянником владельца машины, который был пьян и попросил отвезти своего родственника гостившую у него компанию домой.