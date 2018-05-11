В Архангельске мужчина погиб, пытаясь выбраться из грузового лифта

МУРМАНСК, 11 мая – РИА Новости. Следователи в Архангельске проводят доследственную проверку по факту гибели 25-летнего работника коммерческой организации, который погиб, пытаясь выбраться из грузового лифта, сообщили в региональном СУСК.

Трагедия произошла в пятницу утром — в шахте грузового лифта на территории склада коммерческой организации, расположенной на Окружном шоссе в городе Архангельске, погиб 25-летний работник. Следователи начали проверку.

"По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате асфиксии при попытке покинуть остановившийся грузовой лифт через зазор между полом и стеной", — говорится в сообщении.

Следствию предстоит выяснить, был ли лифт неисправен. Кроме того, как пояснили РИА Новости в ведомстве, лифт был предназначен только для перевозки грузов, и у погибшего мужчины не было полномочий им пользоваться. Следователи дадут оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда в организации и по результатам проверки примут процессуальное решение.