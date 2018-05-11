Подросток в Свердловской области утонул из-за отколовшейся льдины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Следствие проводит доследственную проверку по факту гибели на реке подростка в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

"В настоящее время следователем СКР выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Проведены опросы родственников ребенка, очевидцев случившегося, истребован и анализируется характеризующий материал в отношении подростка и семьи, в которой воспитывался ребенок. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем в четверг. По предварительным данным, подросток с группой товарищей гулял по поселку. В ходе прогулки подросток зашел на оставшийся на реке лед и стал на нем прыгать. В итоге мальчик оказался на отколовшемся фрагменте льдины, который начало уносить быстрым течением реки. В один из моментов льдину, на которой находился подросток, захлестнуло водой, мальчик оказался в реке и утонул, уточняет следствие.