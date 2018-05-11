В Псковской области массажиста обвиняют в развращение несовершеннолетней

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Следственные органы Псковской области завершили расследование уголовного дела против массажиста, обвиняемого в совершении развратных действия в отношении несовершеннолетней клиентки, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.

"По версии следствия, 1 апреля массажист одного из оздоровительных центров в процессе сеанса массажа совершил в отношении несовершеннолетней клиентки развратные действия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины расследовалось по статье "развратные действия" и сейчас направлено в суд для рассмотрения по существу.