Причины смерти девочки на уроке в Москве установят после изучения медкарты

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Причины смерти ученицы на уроке физкультуры в Москве установят после изучения ее медкарты и особенностей наблюдения девочки в детском отделении больницы "Кузнечики", сообщил РИА Новости глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Ранее старший помощник руководителя столичного СУСК России Юлия Иванова сообщила, что в пятницу девочке стало плохо на уроке физкультуры: она потеряла сознание и впоследствии скончалась. Иванова отметила, что учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал скорую помощь.

"Причины смерти и такого стремительного развития событий будут понятны после соответствующего анализа, в том числе изучения амбулаторной медицинской карты и особенностей наблюдения ребенка в детском отделении больницы "Кузнечики", — сказал Хрипун.

Он рассказал, что вызов в скорую поступил в 08.59, и уже через минуту на место были направлены две бригады со всем необходимым оборудованием, готовые максимально быстро и в полном объеме оказать девочке помощь. Кроме этого, в 09.04 в пути была остановлена еще одна выездная бригада, врачи которой сразу оказались рядом с ребенком, однако девочка уже скончалась.

Хрипун выразил искренние соболезнования родным и близким ученицы.