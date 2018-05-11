В Геленджике в кемпинге нашли тела убитых мужчины и женщины

СОЧИ, 11 мая — РИА Новости. Тело женщины и ее супруга были обнаружены в автокемпинге в Геленджике, по одной из версий следствия мужчина сначала убил свою жену, после чего покончил с собой, сообщает следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, тела 35-летней женщины и ее 36-летнего супруга с признаками насильственной смерти обнаружили отдыхающие.

"Вечером 7 мая 2018 года в палатке на территории автокемпинга в районе села Архипо-Осиповка женщину с ножевым ранением и мужчину обнаружили отдыхающие, о чем сообщили в правоохранительные органы. В настоящее время следствием в качестве одной из версий рассматривается возможность убийства женщины ее супругом, который впоследствии совершил самоубийство. По данному факту следственным отделом по городу Геленджику краевого управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух лиц", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники следственного управления проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.