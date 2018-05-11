Суд взыскал с издательства 3,7 миллиарда рублей по иску "Просвещения"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску издательства "Просвещение" решил взыскать с издательского центра "Вентана-Граф" более 3,7 миллиарда рублей компенсации за незаконное использование товарного знака истца на учебниках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд полностью удовлетворил как денежное требование истца, так и нематериальные требования, обязав за счет ответчика изъять из оборота и уничтожить печатную продукцию "Вентаны-Граф", маркированную спорным обозначением.